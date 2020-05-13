Возобновляются регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт

Поскольку Литва и некоторые другие страны Европы смягчают ограничения, введенные в связи с карантином от коронавируса, германская авиакомпания Lufthansa со среды возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт. Это первая авиакомпания, возобновляющая регулярные рейсы из Вильнюса после почти двухнедельного перерыва.

По данным оператора аэропортов Литвы – компании Lietuvos oro uostai самолет приземлится в 17.05 час. а вылетит обратно во Франкфурт около 18.30 часов. Позднее планируется уточнить информацию о том, сколько колько пассажиров будет летать этими рейсами.

Регулярные рейсы будут проходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

В среду же должен был состояться первый рейс из Вильнюса в Ригу латвийской авиакомпании Air Baltic, но он был перенесен на более поздний срок.

Литовское воздушное пространство было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля.

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