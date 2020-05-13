Путешественников летом ждет новшество: Брюссель представил сценарий, который не похож на вариант Сквернялиса

Слово "добровольно" премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис толкует иначе, нежели Брюссель. По словам Сквернялиса, если путешественники "добровольно" не скачают специальное мобильное приложение, их ждет множество ограничений. Брюссель отмечает, что тут нет места для дискриминации, а санкции только снизят уровень доверия людей и разрушат весь проект мобильных приложений для борьбы с коронавирусом.

"Я бы хотел, чтобы были не приложения, а приложение, унифицированное, адаптированное для всего Евросоюза. И это, конечно же, было бы добровольным принципом, позволяющим путешествовать и перемещаться", – сказал на прошлой неделе Сквернялис.

"Кто не захочет скачивать такое приложение, столкнется с определенными ограничениями. Кто скачает, получит бонусы. И, я думаю, это облегчило бы, если говорить о возможных заражениях или эпидемиологических исследованиях, когда речь идет об отдельных территориях", – прибавил он.

Тема мобильных приложений, которые помогли бы фиксировать распространение коронавируса и ограничить его распространение, поднимается не в первый раз. Новую дискуссию побудило начало летнего сезона.

Уже прежде председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упоминала, что надо искать "разумные" решения на летний сезон. В их числе предложили "паспорта COVID-19" или "туристические коридоры".

В понедельник вице-председатель ЕК Маргрет Вестагер заявила, что для этого можно использовать мобильные приложения.

О мобильных приложениях речь шла и 5 мая на неформальной встрече министров ЕС, но ничего не приняли, только обменялись мнениями.

Дискуссии на эту тему продолжились в Европарламенте, который в середине апреля принял резолюцию, согласно которой любые цифровые меры против пандемии должны отвечать законам о защите персональных данных и права на частную жизнь.

Этот вопрос поднимался и 7 мая. Европарламентарии интересовались принципом добровольного использования таких приложений: не будет ли санкций в отношении людей, которые не будут их скачивать и не будет ли каких-то льгот для пользователей таких приложений.

"В основах мы ясно сказали, что значит добровольный принцип: ни у кого не могут возникнуть какие-то неприятности, если он не хочет скачивать приложение", – сказала председатель группы по защите данных ЕС Андреа Елинек.

Такого же мнения придерживается и инспектор по защите данных Войцех Вивьеровски: "Как представитель контролирующего органа ЕС хочу прямо сказать, что не представляю, как любое ведомство ЕС может дискриминировать человека, который решил не скачивать приложение или разочаровался в нем и решил им не пользоваться. Мы должны создать доверительные отношения, а не дискриминировать тех, кто не пользуется приложениями. В противном случае мы просто заставим людей обманывать и манипулировать системой".

Эксперты обратили внимание на то, что мобильные приложения не панацея от пандемии коронавируса, это лишь часть комплекса решений. По их словам, опыт других стран вызывает некоторые сомнения в эффективности таких приложений.

Пока думают о создании нескольких приложений, фиксирующих контакты, которые будут взаимодействовать между собой. Одно на всех создать сложно из-за разных систем здравоохранения и др. учреждений в разных странах ЕС.

В Литве на данный момент действует приложение "Карантин". Ее цель - обеспечение контроля за человеком, который должен соблюдать условия карантина, т.е. получают данные с мобильного телефона о местонахождении конкретного телефона в конкретное время. Этой программой пользуются люди, которые должны соблюдать карантин (условия самоизоляции). С человеком могут связаться в любое время и попросить прислать данные о его местонахождении. Если человек нарушает правила самоизоляции, оператор сообщает об этом в полицию.

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