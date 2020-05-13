Экономист Swedbank: ВВП Литвы в этом году сократится на 6,5%

BNS ru.DELFI.lt

Экономисты банка Swedbank прогнозируют, что в этом году экономика Литвы сократится на 6,5% – на 1,5 проц. пункта больше, чем ожидалось ранее.

По мнению главного экономиста Swedbank в Литве Нериюса Мачюлиса, прогнозы снижены с учетом ситуации на экспортных рынках. "С учетом сложной ситуации на экспортных рынках и возможного более медленного восстановления, мы снижаем прогноз изменения ВВП Литвы с минус 5,0% до минус 6,5%, однако это должно стать самым низким спадом среди Балтийских стран", – отметил Н. Мачюлис в пресс-релизе. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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