Министр образования рассказал о процессе возвращения детей в школы Литвы: придут не все

Министр науки, образования и порта Литвы Альгирдас Монкявичюс 13 мая утром рассказал, что дети в школы вернутся еще в этом учебном году, чтобы подготовиться к сложному периоду, который ждет с 1 сентября.

Монкявичюс напомнил, что вопрос школ 13 мая будет решать правительство. Он рассказал о сценарии, который сегодня представят кабмину.

"Сначала откроются двери для учеников начальной школы - с 25 мая. Но это необязательное действие, это право принять детей в школы, при сочетании живого процесса с удаленным. А с 1 июня могут вернуться другие классы: 5–10 и 11. С 25 мая мы предлагаем начать консультации и для выпускников. С 25 мая мы хотим запустить работу центров неформального обучения, а с июня разрешить организацию детского летнего отдыха", – сказал министр.

Он заметил, что на летний отдых детей выделено 2,5 млн. евро. Их передадут муниципалитетам.

Министр подчеркнул, что ученики не обязаны возвращаться в школы.

"Не может быть и речи об обязательном возвращении, это постепенный процесс, обдуманный", – сказал он.

Монкявичюс заверил, что делают все для подготовки к новому учебному году.

"1 сентября ситуация будет похожей: надо беречь людей из группы риска, надо подумать, как будем работать, будет нелегко. Надо будет сочетать удаленное обучение с контактным, не все учителя, ученики будут в классах. Поэтому надо думать, смотреть, как будут обстоять дела", – рассказал о вызовах Монкявичюс.

Напомним, что Клайпедский и Вильнюсский муниципалитеты заявили, что школы в этом учебном году не откроют. Министр надеется выяснить ситуацию на встрече с мэрами 14 мая. Он заверил, что никакого принуждения не будет, ведь это только осложнит ситуацию.

"Мы завтра на встрече с мэрами попытаемся говорить как сознательные люди, как ответственные люди. Возможно ли насильно заставить всех? Думаю, нет, иначе будет много упреков. (…)

Мэрии должны рассуждать ответственно. Я понимаю случай Клайпеды, там особая зона, но верю, что они смогут применить смешанный способ. О других муниципалитетах будем говорить завтра", – сказал министр.

С понедельника в Литве открываются детские сады. Монкявичюс сказал, что сейчас детские сады посещают около 1000 детей (сейчас в них принимают только тех детей, чьи родители должны выходить на работу.

Монкявичюс сказал, что надеется, что с понедельника в детские сады вернутся 60% всех детей.

"По опросам мы видим, что вернутся около 60% всех детей. Немалая часть детей останется дома", – сказал министр.

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