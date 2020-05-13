Владелец Norfа: нынешняя ситуация не могла присниться и в страшном сне

Владелец сети Norfа Дайнюс Дундулис, который во время карантина поднял зарплаты продавцам, сказал, что не знает, долго ли еще сможет платить такие зарплаты.

"Сегодня ситуация с пандемией уже прогнозируема хотя бы на несколько недель вперед. До этого я был в таком страхе, что даже не знал, что будет завтра", – рассказал он.

В интервью Delfi собеседник поделился опасностью неполучения необходимых средств в бюджет.

"Может и "не закрыться" (баланс – Delfi), – сказал Дундулис. – Это уже будет проблема следующего правительства".

– По данным "Содры", зарплаты в Norfos mažmenа в апреле, по сравнению с мартом, увеличились, но вы никаких изменений в плане зарплат не принимали? Просто было больше работы, вот и увеличились зарплаты, так?

– Отчасти, да, но были и перемены. Кассирам коэффициент зарплаты был увеличен на 15%.

– Это временно или навсегда?

– Если честно, не знаю. Если оборот сохранится, тогда останется. Если финансовые возможности будут, будем продолжать.

– Вы видите перемены в обороте?

– В марте оборот увеличился, а в апреле это увеличение снизилось. Сейчас все вернулось на уровень начала года. Тогда был рост. Он сейчас такой же как в январе.

– Кризиса еще не чувствуете?

– Я думаю, если доходы у людей падают, то и расходы будут снижаться. В марте-апреле была паника, люди боялись нехватки продуктов. Поэтому оборот увеличился, в мае паники нет. Доходы снижаются, но в любом случае уменьшатся и расходы. Это рыночная игра.

– От каких товаров обычно отказываются в такой ситуации?

– Чего люди не берут, от того и отказываемся. Из опыта 2009 года можно сказать, что снижается спрос на дорогие товары.

– То есть не в каком-то сегменте? Просто, если сыр дорогой, его не покупают?

– Да, в каждой группе есть "топ", то что покупают реже, если наблюдается кризис. Но пока каких-то явных изменений нет.

– Достаточно ли работников? Приходится ли людям работать сверхурочно?

– Достаточно. До этого была необходимость в работниках, но сейчас ситуация нормализовалась. Правда, было такое, что многие были на больничном. В такой ситуации нельзя принимать кого-то на его место, ведь работник вернется. Вот приходилось выкручиваться с тем составом, который был.

– Больничные были связаны с уходом за детьми?

– Да, но мы прекрасно знаем, что достаточно было тогда позвонить врачу, как сразу же давали больничный. На больничном было на 150 работников больше, чем обычно в такое время бывало.

– Могут ли у Norfa возникнуть сложности, если сбудется прогноз в связи с кризисом?

– Тяжелый период был в 2008–9 гг. Я готовился к кризису, но даже в страшном сне не могло присниться то, что происходит сейчас. Но в любом случае, мы готовились. В плане финансов все стабильно.

– Важно ли вам сохранить уровень потребления на определенном уровне, тут действует и правительство. Как вы оцениваете его усилия?

– Мы на помощь не претендуем, нет ни необходимости, ни желания. Как фактически оказывают помощь, я не знаю. Знаю только, о чем пишут в публичном пространстве. Но я вижу тот же сценарий, что и в 2008 году. Тогда уходила одна власть (правительство Гедиминаса Киркиласа) и пришла другая (Андрюса Кубилюса).

Сначала повышали пенсии, выплаты, а в 2009 г. новое правительство увидело, что бюджет пуст. Нынешние действия мне напоминают то время. Как сказал президент, поднялся вертолет, чтобы разбрасывать деньги, только двери не открыл. Потом увидим, что ничего не осталось. Я во еще чего не понимаю – Минфин заявил, что в апреле не получил 30% доходов.

Значит, уже сейчас не хватает 300 млн. евро. Не надо быть наивными – в мае будет то же самое. Еще осталось 9 месяцев, помножив их на 300 млн., получим 2,7 млрд. А расходы снижать не планируют. Поэтому даже если возьмут в долг 5 млрд. половина уйдет на латание дыр в бюджете, а еще 2,5 млрд. уже пообещали раздать.

– Это будет проблема другого правительства.

– Да. Это так. Честно говоря, мне катание на таких горках не по душе. Сейчас идем в гору, кажется, что все в порядке, а потом с ветерком помчимся вниз? Не очень этого хочется.

– Какие планы у Norfа? Будете ждать, когда ситуация прояснится, а потом что-то предпримите?

– Сегодня ситуация прогнозируема хотя бы на несколько недель вперед. До этого я испытывал сильный страх, не знал, что ждет завтра.

Но что будет через месяц-два, я не берусь прогнозировать. Конечно, в любом случае будем жить, все будет, но что касается экономики - не знаю. Может, и все будет хорошо.

Мы на осень запланировали модернизацию 5 магазинов. Пока от этих планов не отказываемся. Сейчас заканчиваем 5 магазинов, уже заполняем их товарами. Вот в Лентварисе через 10 дней откроем, в Неменчине и Шяуляй через месяц, в Йонишкисе и Паневежисе через два.

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