Это уже 54-ый случай смерти от коронавируса в Литве. Сегодня на пресс-конференции сообщалось еще о трех случаях летального исхода.
В Литве действует карантин, жителей просят не собираться группами, по возможности работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, особое внимание уделять гигиене рук и поверхностей.
Если появились симптомы болезни, надо звонить по телефону 112 или 1808, самому в поликлинику или больницу ехать нельзя.
Карантин в Литве действует до 31 мая.
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