В Литве от коронавируса скончался 54-й пациент

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) 12 мая 2020 года получил сообщение о еще одной смерти от COVID-19. Скончался житель Вильнюсского района, из возрастной группы 70–80 лет. У пациента были сопутствующие заболевания.

Это уже 54-ый случай смерти от коронавируса в Литве. Сегодня на пресс-конференции сообщалось еще о трех случаях летального исхода.

В Литве действует карантин, жителей просят не собираться группами, по возможности работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, особое внимание уделять гигиене рук и поверхностей.

Если появились симптомы болезни, надо звонить по телефону 112 или 1808, самому в поликлинику или больницу ехать нельзя.

Карантин в Литве действует до 31 мая.

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