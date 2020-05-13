Исследование: Литва по уровню демократии остается островком стабильности в Центральной Европе

Литва и другие страны Балтии остаются настоящим островком спокойствия и стабильности в Центральной Европе, таковы данные исследования, проведенного американской организацией Freedom House, которая проводит мониторинг демократических изменений в мире.

Развитие демократии в странах переходного периода (Nations in Transit) - ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг европейских и азиатских государств бывшего социалистического блока с точки зрения развития демократии и гражданских свобод (оно охватывает 29 стран). Все страны Балтии входят в первую пятерку рейтинга. Первое место занимает Эстония, а Литва с Чехией разделяют 4-5 место.

По словам представителя Freedom House политолога Витиса Юркониса, один из основных выводов исследования этого года, который вызывает беспокойство - это то, что во всем исследованном регионе с 1995 года никогда не было так мало демократий.

По словам аналитика, наблюдается не только эрозия демократии, например, быстрый и продолжающийся спад уровня демократии в Венгрии, не только элементы фасадной демократии (имитация, укоренившаяся коррупция, популистские тенденции), но и укрепление авторитарных режимов.

"Литва, как и все страны Балтии, напоминает своеобразный островок спокойствия и стабильности", – сказал Юрконис.

Но, по его словам, это спокойствие может быть очень обманчивым,поскольку практически во всей Центральной Европе – Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Польше, Словакии и уже упомянутой Венгрии – фиксируется большее или меньшее падение уровня развития демократии.

"Литва - единственная страна, где виден пусть небольшой, но все же шажок вперед. Но это не столько должно успокоить нас, сколько обязать идти вперед, поскольку есть место для совершенствования и в первую очередь в деле борьбы с коррупцией, поскольку этот показатель у Литвы самый большой якорь из всех, который тормозит возможный прогресс нашей демократии", – сказал он.

Литве в основном отчете исследования не уделяют много внимания.

Юрконис объясняет это тем, что в других странах наблюдалось больше драматических событий, смены власти, массовых протестов, скандалов и они были ярче, чем в Литве.

"Понятно, что стабильность Литвы с точки зрения некоторых может оцениваться как стагнация. Иногда даже создается впечатление, что для нас разные разные рейтинги как фетиш, в них мы обязательно стараемся попасть на более высокое место. Но прогресс в рейтинге не всегда означает долгосрочные перемены. Поэтому в данном случае стоит порадоваться стабильности и стараться укрепить фундамент демократии, поскольку тенденции в регионе, к сожалению, показывают, что демократия не является необратимым процессом", – сказал Юрконис.

По его словам, в этом году в отчете Nations in Transit отмечается рост влияния авторитарных государств – Китая, России и Турции – на исследуемый регион. Если раньше особенно много внимания уделялось негативному влиянию Кремля (клептократические связи, информационные и кибератаки, так называемое укрепление традиционных ценностей и даже прямое воздействия на выборы и т.д.), то в этом году много внимания уделяется влиянию Китая. 10 из 29 стран подписали договоры "О безопасном городе" с китайской компанией Huawei, наблюдается и так называемая дипломатия долговой ловушки, а также разного рода кампании для распространения влияния.

По словам Юркониса, оценка Литвы изменилась совсем незначительно, но в лучшую сторону в категории выборов.

"Приближающиеся парламентские выборы, к сожалению, легко могут вернуть Литву на прежнюю позицию, поскольку проявление популизма и политической поляризации (раздробленности) никуда не исчезли. Не упустили и так называемый судейский скандал, но все подобные события так или иначе амортизирует действующая система тормозов-противовесов или устойчивость и усилия гражданского общества и независимых СМИ. В случае необходимости срабатывают предохранители, которые показывают неравнодушие общества и не позволяют чиновникам и политикам делать, что им хочется", – сказал аналитик.

В контексте борьбы с коррупцией положительно оценили принятие закона о защите людей, которые сообщают ценную информацию, обращают внимание и на социологические опросы, которые показывают растущее доверие общества к госведомствам, но в сфере прозрачности еще есть чем заняться.

По словам Юркониса, положительное влияние оказывает и гильдия расследовательской журналистики. "Пять лет назад мы еще могли лишь мечтать о таком термине, а сейчас такие команды есть у LRT, 15min, R.I.T.A., учрежден центр расследовательской журналистики Siena, есть и отдельные журналисты, организуют даже конкурс расследовательской журналистики", – заметил он.

По мнению Юркониса, это дает хороший импульс расчистить "свой двор" и "эта работа может быть еще более эффективной, если данные центра регистра будут доступны более широкому кругу журналистов".

По словам политолога, в Литве часто умаляют значение гражданского общества.

"Я не устану повторять, по моему мнению, мы зачастую склонны умалять значение гражданского общества, когда просто формально подсчитываем количество существующих (или недействующих) неправительственных организаций и охая, что в наше время "Балтийский путь" повторить не удалось бы. Я надеюсь, что эту ностальгию и скептицизм хотя бы немного успокоила впечатляющая реакция общественных инициатив, бизнеса и граждан в контексте пандемии. Да, это уже примеры 2020 года, но и раньше были яркие протесты учителей, врачей, акции "Мы обвиняем" и "Последний звонок", движение за Пуньский бор или, наконец, значимая финансовая помощь Laisvės TV и другим гражданским инициативам", – сказал Юрконис.

"Совершенных демократий нет, и Литва тут не исключение. И в Литве есть пустые декларации, необоснованные ожидания, показательные действия, местных пиар-акций больше чем реальных действий. Поэтому хотелось бы ответственности политиков и их заботы о государстве, а не о рейтингах (...). Одним словом, если хотеть, повод для радости есть, но места для эйфории или расслабления нет", – сказал он.

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