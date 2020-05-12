Политолог Гирнюс не соблюдает никакие рекомендации Вериги: думаю, это глупости

Несмотря на то, что условия карантина в Литве продолжают смягчать, жителям старшего возраста министр здравоохранения Аурелиюс Верига настоятельно рекомендует оставаться дома. Мало того, правительство недавно заявило, что этим все не закончится, ограничения для людей старшего возраста останутся в силе еще в течение двух лет. Однако политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Кястутис Гирнюс сказал, что рекомендаций для людей из группы риска он не придерживается и не намерен их соблюдать.

В передаче Delfi 11 73-jųлетний Гирнюс сказал, что не чувствует себя "прокаженным", но считает, что некоторые его сверстники могут себя чувствовать такими.

"Я себя таким не чувствую и как раз считаю, что в некоторых случаях не надо соблюдать жесткие, категорические рекомендации Вериги и другие предложения. Например, говорят, что надо сидеть дома, не ходить в магазины, говорят – не общаться с детьми и внуками и т.д., и все это может длиться очень долго. Я считаю, что это глупости", – сказал политолог.

По его словам, когда видишь нынешнюю ситуацию, понимаешь, что люди старшего возраста представляют большую опасность для других членов общества, но ведь на самом деле это не так. Наоборот – вирус опасен для них самих, поэтому, считает Гирнюс, эти люди сами должны решать, как им быть, и рисковать ли своим здоровьем.

"Решение, навещать ли детей и внуков, это их дело, а не Вериги", – считает ученый.

Он сказал, что после смягчения карантина он ходил в парикмахерскую. На вопрос, была ли на двери парикмахерской информация, что люди старшего возраста должны оставаться дома, он сказал, что была.

"Была надпись, но была отличная парикмахер, усадила и постригла", – сказал собеседник. Он сказал, что не почувствовал, чтобы окружающие относились к нему как к представителю какой-то выделенной группы общества.

"Был один такой случай, когда у кассы самообслуживания я медленно все делал, тогда слышалось какое-то недовольство. Но я не знаю, по какой причине - потому что я не умею все делать быстро или потому, что я пожилой человек, – смеялся Гирнюс. – Но я думаю, что все это накапливается. Не будет все так, что выйдет пожилой человек на улицу, а его все начнут ругать. Думаю, это воздействие на самих людей, если ты не делаешь то, что рекомендуют власти, ты ведешь себя корыстно и тогда изолируешь себя. Как я говорю, становишься прокаженным".

На вопрос, какие из рекомендаций он соблюдает, Гирнюс сказал, что не соблюдает ни одну из рекомендаций для пожилых людей.

"Ни одной. Я надеваю маску, перчатки, пытаюсь без надобности не ходить в магазин, но я ходил в парикмахерскую, на почту. Мы живем в Антакальнисе, там красивая природа, мы с женой на час-полчаса выходим погулять. Мои дети в Америке, поэтому я не могу их навещать. Но если бы они были здесь, то я договорился бы с ними и навестил их. Для пожилых людей одна из радостей жизни - дети и внуки. И я не понимаю, когда Верига говорит, что рекомендует пенсионерам не общаться с детьми и внуками в течение длительного времени. Я думаю, все мы граждане Литвы, все мы равны перед законом, неважно 55 мне лет или 65 или немногим больше", – сказал политолог.

Правительство Литвы планирует рассмотреть двухлетнюю стратегию управления кризисом, который был вызван коронавирусом COVID-19, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По его словам в стратегии планируется предусмотреть критерии разделения населения на группы риска, требования к этим группам.

"Людям группы самого большого риска придется быть особенно осторожными, и мы должны их защитить. Можно найти различные формы – от ношения защитных средств до минимизации контакта", – сказал премьер.

К группе повышенного риска относятся люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Уровень индивидуального риска - риск осложнений конкретного человека в случае заболевания коронавирусом. Социальный риск зависит от контактов человека с людьми из группы высокого риска, а также с инфицированными или возможно инфицированными людьми, многочисленными контактами. Все это вызывает риск заболевания.

Правительство считает, что чем выше уровень риска, тем интенсивнее должны быть средства защиты. Для людей из группы небольшого риска требований меньше.

Предполагают, что по мере смягчения карантина и возвращению к активной жизни людей из группы низкого риска, количество случаев заболевания может вырасти, а также могут появиться новые очаги заболевания. Поэтому важно обеспечить исследование возможно заразившихся коронавирусом жителей во всех регионах Литвы. Также важно усиливать эпидемиологический контроль и использовать средства защиты, которые могут облегчить и ускорить процесс контроля.

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