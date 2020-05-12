В Клайпеду идет новый груз СПГ из США

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет четвертый за историю его деятельности груз газа из США.

"Сегодня на Клайпедский терминал СПГ прибывает газовоз Sestao Knutsen доставит из США 125 тыс. кубометров СПГ. Это второй груз американского СПГ в Клайпеде в этом газовом году", – комментировали BNS в компании-операторе терминала Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, судно, ходящее под испанским флагом, плывет с терминала СПГ в американском порту Фрипорт.

В декабре прошлого года в Клайпеду из США прибыл газовоз Maran Gas Apollonia, доставивший груз из 155 тыс. кубометров СПГ. Этот газ был доставлен с завода СПГ в Корпус-Кристи (Техас).

В порту Корпус Кристи действует терминал экспорта компании Corpus Christi Liquefaction, принадлежащей американской Cheniere Energy. По неофициальным данным BNS, груз предназначался литовскому производителю удобрений Achema.

До этого груз СПГ из США в Литву был доставлен в сентябре 2017 года. Газ с терминала экспорта Sabine Pass в Луизиане, принадлежащего Cheniere Energy, был доставлен компании Ignitis (тогда носила название Lietuvos duju tiekimas (LDT). СПГ доставила испанская компания Gas Natural Fenosa.

Первый груз СПГ из США в Литву был доставлен в августе 2017 года, тогда LDT закупила газ у компании группы Cheniere Energy – Cheniere Marketing International. Он также был доставлен с терминала Sabine Pass.

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