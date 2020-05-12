НЦОЗ: ситуация в Вильнюсской клинической городской больнице сложная

Ситуация в Вильнюсской клинической городской больнице, ставшей очагом коронавируса, сложная, выясняется, были ли сформированы в учреждении отдельные, не пересекающиеся команды персонала.

"Там действительно возник пожар, и силы были брошены на его тушение", – сообщила во вторник на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

По имеющимся данным, вирус выявлен у 21 человека: девяти работников и 12 пациентов, инфекция затронула отделения внутренних органов и реанимации.

"Ведется мониторинг за очагами в трех палатах этой больницы. (...) Палаты этой больницы, по крайней мере те, в которых зарегистрированы случаи, являются большими: пятиместными, и на самом деле были полны пациентов", – сказала представитель НЦОЗ.

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