Министр: предлагается упростить порядок полетов - разрешения министров будут не нужны

Правительно Литвы в среду планирует смягчить регламент утверждения полетов - для этого больше не нужны будут разрешения министров иностранных дел и транспорта, а будет достаточно разрешения Администрации по безопасности транспорта Литвы (АБТЛ), сообщил министр транспорта Ярослав Наркевич.

"(...) Иными словами, мы вернемся к обычному порядку, когда разрешения на полеты будет предоставлять АБЛТ", - сказал министр журналистам в сейме во вторник.

По его словам, это изменение планируется с 15 мая, хотя дата может поменяться.

Министр также сказал, что убытки аэропортов от карантина за три месяца составит 70 млн евро, а к обычному пассажиропотоку они смогут вернуться только в 2023 году.

"По нашим подсчетам, аэропорты, Oro navigacija несут самые большие убытки, эти убытки, если говорить о трехмесячном порядке карантина, составят около 70 млн евро. Достигнуть пассажиропотока 2019 года, о он был около 5 млн (человек), мы сможем только в 2023 году", - сказал Я. Наркевич.

"В этом году пассажиропоток, как планируется, будет 2,3 млн человек, то есть более чем наполовину уменьшится, в следующем году - 3 млн", - сказал Я. Наркевич.

Полеты в Литву были прекращены из-за угрозы коронавируса. Германская авиакомпания Lufthansa с 13 мая возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт.

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