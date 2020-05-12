Litgrid: Литва в этом году импортировала меньше электроэнергии из России и Беларуси

BNS ru.DELFI.lt

Литва в первом квартале этого года импортировала меньше электроэнергии из России и Беларуси, но увеличила объемы импорта шведского электричества. Из-за такой тенденции рынок Балтийских стран в значительно меньшей степени ощутит прекращение торговли электроэнергией с Беларусью, когда заработает Белорусская АЭС (БелАЭС), утверждает оператор энергопередающей системы Litgrid.

"Снижение наполовину значения белорусской электроэнергии на энергетическом рынке Балтийских стран позволяет думать, что и снижение предложения в случае запуска БелАЭС будет ощущаться наполовину слабее", - сказал для пресс-релиза директор Департамента управления системой Litgrid Гедрюс Радвила. Статьи по теме: Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 14% Советник президента: позицию Литвы по БелАЭС слышат не только в Брюсселе Он напомнил, что, в соответствии с литовскими законами, торговля электроэнергией через границу Литвы и Беларуси остановится после того, как на БелАЭС будет выработан первый мегаватт-час электроэнергии. В январе-марта импорт из Калининградской области России уменьшился на 50% до 857,1 гигаватт-часов (в прошлом году - 1,71 тераватт-часов), из Беларуси - на 50,9% до 253,4 гигаватт-часов (516,4 гигаватт-часов), между тем импорт из Швеции вырос в 2,1 раза до 1,367 тераватт-часов. По словам Г. Радвилы, преобладавшее в структуре импорта в прошлом году российское электричество в начале нынешнего года уступило позиции электричеству с гидроэлектростанций из Скандинавии. Из-за благоприятной для ветроэлектростанций погоды литовский рынок пополнялся и местной электроэнергией. По словам эксперта Litgrid, если такая ситуация сохранится, то она может "снять напряженность, которую вызывает в регионе БелАЭС". И все же почти две трети или 65% потребленной электроэнергии Литва импортировала, однако за год эти объемы сократились на 4,1%. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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