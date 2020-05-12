После открытия границы за сутки из Польши в Литву прибыло почти 140 человек

BNS ru.DELFI.lt

После того, как Литва и Польша открыли границу для тех, кто путешествует по работе, бизнесу или учебе, в Литву за сутки уже въехали 137 граждан Польши, сообщил советник премьера Гедрюс Сурплис.

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