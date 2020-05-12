Грубляускас: клайпедские ученики в этом учебном году в школы не вернутся

В Клайпеде школьники завершат учебный год на дистанционном обучении. Об этом 12 мая заявил мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. Он сказал, что такое решение принято с учетом того, что правительство напоминает о том, что нельзя собираться вместе, проводить массовые мероприятия и надо всячески избегать совместного времяпрепровождения.

Ученикам дадут дополнительную неделю на совершенствование знаний. Они смогут встретиться с учителями, но такие встречи будут проходить при строгом ограничении количества собравшихся, в небольших группах. Кроме того, учеников, которые будут сдавать экзамены, ждут вызовы.

"Требования очень строгие, в классе может быть 9 человек, в зале – до 50. У тех, кто пришел на экзамен, будут мерить температуру. Пока больших вызовов мы не видим, надеемся, что смягчат и условия карантина", – сказала заведующая отделом образования Клайпеды Лайма Прижгинтене.

Учащихся на экзаменах обеспечат средствами защиты, правда, одну и ту же маску надо будет использовать на двух экзаменах по выбору (дается одна маска на два экзамена).

А вот детские сады в Клайпеде уже ждут детей. По словам мэра, так обеспечивают возможность родителям вернуться на работу. Прижгинтене сказала, что пока сложно сказать, сколько детей вернутся в сады и отметила, что больных принимать не будут.

"Если у детей будет температура 37,3 градусов и выше, их принимать не будут. Как вы знаете, карантин не отозван, поэтому если есть возможность, не ведите детей в сад, оставаться дома безопаснее", – сказала Прижгинтене.

Грубляускас сказал, что главы учреждений должны обеспечить проверку работников на COVID-19.

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