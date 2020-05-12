Советник президента: позицию Литвы по БелАЭС слышат не только в Брюсселе

Несмотря на то, что на строящуюся в белорусском Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) уже завезено ядерное топливо и идет подготовка к старту станции, позицию Литвы по поводу этой АЭС слышат не только в Брюсселе, но и в столицах соседних стран, говорит главный советник президента.

"Топливо уже завезено, это, конечно, не очень приятно, особенно с учетом того, что Беларусь не подписала договор с Литвой об информировании и предупреждении о связанных с атомной энергетикой инцидентах.(...) С другой стороны, отрадно, что наши предложения обратить внимание на то, что происходит у самой границы Литвы, слышат и в Брюсселе, и в столицах наших соседей", - сказал во вторник радиостанции Ziniu radijas Ярославас Неверовичюс.

По его словам, относительно бойкота электроэнергии с БелАЭС Литву поддерживают Эстония и Польша, одобрила эту позицию и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Ольга Буславец.

"Для нас также важно, что Латвия придерживается принципиальной позиции о приоритетности безопасности в ядерной энергетике. Об этом также не раз высказывался президент Латвии", - сказал Я. Неверовичюс.

Литва добивается, чтобы страны Балтии подписали политическую декларацию об ограничениях импорта небезопасной и "грязной" электроэнергии, однако Латвия пока отказывается это сделать. Правительство этой страны решило, что после того, как Литва прекратит торговлю с Беларусью, она по техническим и экономическим причинам перейдет к торговле электроэнергией с Россией. Это чревато тем, что через Россию на рынок стран Балтии может попадать электроэнергия с БелАЭС.

"Согласован политический меморандум между тремя Балтийскими государствами и Еврокомиссией, в котором этот вопрос детально оговаривается. В этом меморандуме пока еще нет подписи Латвии, однако главное, что мы едины во мнении о приоритетности безопасности, и поскольку мы быстро продвигаемся с проектом синхронизации, до конца 2025 года этот вопрос будет решен", - сказал Я. Неверовичюс.

Министерство энергетики Беларуси в прошлую среду сообщило, что на БелАЭС доставлено ядерное топливо для первого реактора. В ответ на это Литва призвала Минск остановить старт БелАЭС.

Литва утверждает, что Беларусь строит АЭС в 50 км от Вильнюса с нарушениями требований безопасности.

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