В Клайпеду пришел новый груз нефти для Беларуси

В Клайпедский порт во вторник пришел седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси. На этот раз груз пришел из Саудовской Аравии. Это первый груз нефти для Беларуси из этой страны, он приобретен у компании Saudi Aramco.

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Ionic Astrapi под флагом Маршалловых островов пришел в Клайпеду в ночь на вторник. Он шел из Египта, с терминала в порту Сиди Керир.

Компания Klaipedos nafta информировала BNS, что судно привезло 87 тыс. тонн нефти.

Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти для Беларуси пришел в Клайпеду из Норвегии 13 апреля.

В марте в Клайпеду из России пришли четыре груза нефти для Беларуси: один из Усть-Луги и еще три груза из Приморска (все по 75-85 тыс. тонн). В январе танкер Breiviken доставил из Норвегии в Клайпеду около 80 тыс. тонн нефти для Беларуси.

До этого времени нефть транспортировалась в Беларусь через Литву в 2017 года.

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