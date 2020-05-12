Минздрав Литвы предлагает жителям перенести личные праздники

С целью пресечения распространения коронавируса (COVID–19) Минздрав Литвы рекомендует, по возможности, перенести все личные праздники – крестины, свадьбы, юбилеи – на более позднее время.

Если такой возможности нет, организаторы праздника и его гости должны соблюдать представленные ниже рекомендации.

Во-первых, организаторы должны гарантировать ограничение количества участников торжества – должны присутствовать только близкие.

На празднике не должно быть людей, которые находятся в самоизоляции.

Кроме того, не рекомендуется участие гостей из группы риска – старше 60 лет и (или) тех, у кого есть хронические заболевания.

На празднике не должно быть гостей с признаками ОРВИ (температурой, кашлем, насморком и т.д.).

Участники торжества должны соблюдать этикет и во время кашля, чихания прикрывать нос и рот, соблюдать безопасную дистанцию.

Также важно соблюдать гигиену рук – мыть руки теплой водой с мылом, если такой возможности нет - пользоваться антисептиком.

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