Предлагаем вашему вниманию фотографии, сделанные 12 мая:
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Этим утром многие, проснувшись, увидели в окно необычную картину, такого не видели даже минувшей зимой. В социальных сетях жители Литвы делятся видами заснеженной природы.
Предлагаем вашему вниманию фотографии, сделанные 12 мая:
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