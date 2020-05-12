Весна преподнесла сюрприз: такого в этом году не было и зимой

ru.DELFI.lt

Этим утром многие, проснувшись, увидели в окно необычную картину, такого не видели даже минувшей зимой. В социальных сетях жители Литвы делятся видами заснеженной природы.

Предлагаем вашему вниманию фотографии, сделанные 12 мая: Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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