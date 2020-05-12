Весна берет тайм-аут: будет идти снег

Во вторник утром в восточных районах все еще будет облачно, ожидаются смешанные осадки, однако вскоре небо расчистится, осадки прекратятся. На остальной территории страны утро будет ясным, вероятность осадков невелика. Днем будут формироваться отдельные облака, возможны небольшие дожди, местами град. Будет дуть северо-западный, западный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура не поднимется выше 8-12 градусов тепла.

В среду в первой половине дня небо прояснится, на запад придут новые облака циклона, местами пройдут дожди, кое-где ожидаются смешанные осадки. В первой половине ночи ветер успокоится, потом сменится на южный, юго-западный, порывы усилятся до 15-20 м/с. Температура опустится до 1-6 градусов тепла, на востоке ожидаются заморозки - 0-5 градусов мороза.

В среду днем погоду обусловит циклон. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, кое-где с градом. Будет дуть сильный западный ветер, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура днем поднимется до 7-12 градусов.

В четверг циклон отступит, небольшие дожди пройдут только местами. Ночью будет всего несколько градусов выше 0, на поверхности почвы возможны заморозки, днем будет 8-13 градусов.

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