"Временное снижение ПН позволило бы не только ощутить выгоду работающим гражданам, но и повысило бы конкурентоспособность литовских предприятий. Положительный эффект снижения ПН стал бы ощутим сразу после того, как были бы приняты соответствующие изменения в законах", - сказал глава государства.

Свое предложение посредством временного снижения ПН расширить пакет мер поощрения экономики президент обсудил в понедельник с руководителями всех парламентских фракций. Как сообщило президентское ведомство, глава государства предлагает посредством временного снижения ПН "расширить пакет мер поощрения экономики".

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Правящие утверждают, что налообложение доходов населения будет снижено, только нужно решить, как путь избрать - снижение ПН, как предлагает президент, или увеличение размера не облагающихся налогами доходов.

Либералы твердо поддерживают идею президента, консерваторы говорят, что они не против, но требуют, чтобы правительство внесло в сейм пересмотренный бюджет этого года.

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