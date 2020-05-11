Президент: снижение подоходного налога было бы социально справедливой и быстрой мерой

Снижение подоходного налога (ПН) стало бы социально справедливой мерой поощрения экономики, которую было бы просто администрировать и которую люди ощутили бы сразу, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"Временное снижение ПН позволило бы не только ощутить выгоду работающим гражданам, но и повысило бы конкурентоспособность литовских предприятий. Положительный эффект снижения ПН стал бы ощутим сразу после того, как были бы приняты соответствующие изменения в законах", - сказал глава государства.

Свое предложение посредством временного снижения ПН расширить пакет мер поощрения экономики президент обсудил в понедельник с руководителями всех парламентских фракций. Как сообщило президентское ведомство, глава государства предлагает посредством временного снижения ПН "расширить пакет мер поощрения экономики".

Правящие утверждают, что налообложение доходов населения будет снижено, только нужно решить, как путь избрать - снижение ПН, как предлагает президент, или увеличение размера не облагающихся налогами доходов.

Либералы твердо поддерживают идею президента, консерваторы говорят, что они не против, но требуют, чтобы правительство внесло в сейм пересмотренный бюджет этого года.

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