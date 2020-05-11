Полиция задержала в таборе распространителей наркотиков

Пока одни жители табора в Вильнюсе разбирают нелегальные постройки или, оставив их, переезжают в Вильнюс, другие, несмотря на полученное социальное жилье, возвращаются в табор и занимаются там распространением наркотиков. Полиция второго вильнюсского комиссариата продолжает борьбу с распространителями наркотиков.

Полиция сообщила, что 8 мая, в 12.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Мейстру, в нижнем таборе, где осталось только здание почты, построенное в советское время, полицейские заметили женщину (1984 г.р.) ‒ она у железной дороги что-то передавала зависимым от наркотиков людям, через какое-то время спускалась с железнодорожной насыпи, снова поднималась на нее и что-то передавала людям.

Полиция решила задержать женщину и проверить то место, где она что-то прятала. В тайнике между камнями полицейские нашли 107 свертков из фольги с порошком белого цвета, вероятно, это наркотики (это большое их количество, женщине грозит лишение свободы на сток до 10 лет).

Женщина признала, что наркотики ее. В предоставленном женщине социальном жилье полицейские нашли в духовке два свертка из фольги, в одном из них были кусочки фольги для фасовки наркотиков, а в другом 400 евро.

Начато расследование.

6 мая полиция задержала женщину (1991 г.р.), которая прятала приобретенные наркотики у себя в половых органах. У нее нашли 15 "доз".

Обыск был проведен в доме женщины (1983 г.р.), которую подозревают в распространении наркотиков. У нее обнаружили деньги, вероятно, полученные преступным путем, средства для фасовки наркотиков и весы. Женщина хорошо известна полиции, она уже была судима за распространение наркотиков и другие преступления.

7 мая на ул. Статибининку была задержана женщина (1977 г.р.) ‒ она привезла на такси 72 дозы наркотического вещества ‒ карфентанила, их она прятала у себя в трусах. В доме у женщины нашли средства для фасовки наркотиков.

Полиция говорит, что задержанные женщины сами употребляют наркотики и параллельно занимаются их распространением.

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