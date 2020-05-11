Литва после карантина: снизятся зарплаты, потребление будет расти медленно

"После окончания карантина уровень безработицы в стране не должен быстро расти, однако, чтобы сохранить рабочие места компании будут компенсировать их за счет зарплат", – об этом в передаче Delfi 11 сказал экономист Александр Изгородин. По его словам, из-за этого зарплаты могут уменьшится на 8-10%, а из-за более низкой покупательной способности внутреннее потребление после карантина будет расти медленно.

О том, как сегодня живет промышленность и экономика страны и о том, как все будет после карантина, в передаче Delfi 11 говорили с советником SME Finance Изгородиным и вице-президентом Литовской конфедерации промышленников Видмантасом Янулявичюсом.

Литва уже на протяжении некоторого времени смягчает условия карантина. В стране понемногу начинает работать бизнес, открывают уличные кафе, работают салоны красоты. Однако, по словам Изгородина, пока Литва еще не увидела реальное воздействие коронавируса и карантина.

"Я думаю, что худшее еще не пережито, поскольку в первом квартале экономика росла на 2,5%, а поскольку карантин начался с 16 марта, то в последние две недели квартала экономика действовала ограничено. В начале года еще росла и промышленность, На несколько процентов выросла внутренняя торговля. Но если посмотреть на последние данные, то я думаю, каждый второй квартал будет хуже", – сказал он.

По словам экономиста, если наблюдать за динамикой потребления электричества, можно осторожно прогнозировать, что ВВП в апреле этого года был на 12-13% меньше, чем в апреле 2019 года. "То же самое показывает опрос производства", – прибавил он.

Что касается промышленности, то настроения экспорта сейчас находятся на уровне 2010-2011 гг.

"То же самое ждет внутреннее потребление, из опросов Департамента статистики мы видим, что люди стали хуже оценивать перспективы экономики и рынка труда, намерены немного снизить потребление товаров и услуг не первой необходимости. Думаю, в апреле/мае, может, в июне, мы будем видеть ограниченное внутреннее потребление. Коротко говоря, думаю. второй квартал в нашей экономике будет самым сложным. Я бы не удивился, если бы увидел двузначное падение ВВП, или близкое 10%, но в 3-4 квартале ситуация улучшится, поскольку начнут оживать рынки экспорта", – сказал Изгородин.

Специалист считает, что оживление внутреннего рынка будет в форме буквы L, это обосновано статистикой Китая, которая связана с розничной торговлей в стране после карантина.

"В начале марта Китай начал смягчать карантин, поэтому март показал, что происходило с потреблением. Падение внутреннего потребления в Китае в марте оставалось довольно значительным, весь первый квартал – -18%, март – -16%. Наблюдались и панические закупки. На 1/5 росла скупка консервов, на 8% - скупка лекарств.

Это значит, что люди боятся второй волны, фокусируются только на товарах первой необходимости", – сказал он, заметив, что продажи мебели в первом квартале в Китае упали на 23%, товаров домашнего обихода – на 29%, автомобильных товаров - на 18%.

На вопрос, как Литва будет жить после карантина, Изгородин поделился прогнозами.

"Первые признаки показывают, что уровень безработицы вырастет. Думаю, реально говорить о том, что он составит 9-10%. Значит ли это, что снизятся зарплаты? Думаю, да, поскольку вероятно, компании будут стараться сохранить рабочие места, их будут спасать за счет зарплат.

Я думаю, будут два сценария, но, вероятнее всего, уровень безработицы сильно не вырастет, но уменьшатся зарплаты, поскольку компании будут стараться сохранить рабочие места", – сказал он, уточнив, что зарплаты могут уменьшится на 8-10%.

Янулявичюс сказал следующее: "Хочу сказать, что ситуация не только не улучшается, она становится хуже.

Мы должны понять, что промышленность, которая экспортирует свою продукцию, какое-то время крутится по инерции даже без дополнительной инъекции, я имею в виду финансы, побуждение, работу". Он сказал, что сейчас работают около 60% промышленных предприятий, остальные 40% находятся в простое.

По его словам, в Вильнюсском регионе количество простоев меньше, около 35%, но в регионах ситуация ухудшается с каждым днем. Он сказал, что в промышленности реальную ситуацию можем увидеть только во втором квартале.

"Я не удивлюсь, если падение будет двузначным. Из проблемной зоны будем выходить до конца года. Хотелось бы надеяться на V-образное восстановление, но реальным считают знак Nike – падение вниз и постепенное восстановление до конца следующей весны", – сказал он.

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