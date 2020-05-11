В Литве - еще один привозной случай коронавируса заболел ребенок из Москвы

11 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене представили новейшую информацию о борьбе с коронавирусом в стране.

"По данным на сегодняшний день мы получили уже 5 новых случаев в Вильнюсской клинической больнице и один случай в Клайпеде. В Клайпедском округе зафиксирован редкий сейчас привозной случай. Заболел 11-летний ребенок, который с одним из членов семьи на частном самолете прилетел в Вильнюс. В аэропорту его проверили специалисты НЦОЗ, но никаких симптомов не обнаружили. Этим людям указали изолироваться. Они были несовершеннолетние. За ними приехал близкий родственник из Клайпеды", – сказала Лингене.

Верига сказал, что после выполнения всех дипломатических процедур, Литва официально подключилась к клиническим исследованиям лекарства.

"Это лекарство могут получить до 100 литовских пациентов", – сказал министр.

По словам Вериги, 9-10 мая профилактически на коронавирус проверились больше 1600 жителей, в основном это работники школ и детских садов.

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