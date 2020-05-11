Безработица в Литве на минувшей неделе осталась на уровне 11,5%

Уровень зарегистрированной безработицы на прошлой неделе в Литве не изменился и составил 11,5%. С начала карантина официальное количество безработных в стране выросло более чем на 23%.

Только за прошлую неделю количество безработных выросло на пятьсот человек до 197,9 тыс., свидетельствуют данные Службы занятости.

Первый вице-канцлер правительства Лукас Савицкас в понедельник сообщил, что на минувшей неделе работодатели приняли максимальное количество работников с начала карантина, а это свидетельствует об определенных признаках оживления рынка труда.

По его словам, 4-7 мая на работу было принято на 6,6 тыс. человек больше, чем уволено, а зарегистрированный показатель безработицы снизился на 0,2 пункта до 11,3%, количество безработных снизилось более чем на 3 тысячи.

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