Ветслужба Литвы: не соблюдают условия карантина в основном небольшие магазины

Четверть проверенных мест торговли в Литве не обеспечивает выполнения карантинных условий, в основном требования не соблюдают маленькие продуктовые магазины, установила Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

Как сообщил глава Группы по информировании общественности о коронавируе Гедрюс Сурплис в понедельник, к 8 мая ГПВС в целом проверила 163 места торговли, из них три четверти составляли различные продуктовые магазины, около 20% – крупные торговые центры, еще 7% - рынки.

"Нарушения выявлены в четверти этих торговых мест, в основном они установлены в маленьких продуктовых магазинах – целых 80% случаев нарушений. На рынках – 15%. Ну а торговые центры, по данным ГПВС, достаточно дисциплинировано соблюдают все требования – только в 5% были установлены определенные нарушения", – сказал он.

Географически больше всего нарушений в Мариямпольском и Алитусском районах.

"Самые частые нарушения – не измерялась температура работников перед открытием магазинов, у входов в торговые места не было информации, обращающей внимание на необходимость соблюдения правил личной гигиены посетителей", – отметил Г. Сурплис.

Между тем, полиция за выходные дни составила 42 протокола о нарушении карантина.

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