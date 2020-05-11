Предприниматель: если мы не будем создавать рабочие места, появится армия безработных

Предприниматель, глава строительной компании Hanner Арвидас Авулис считает, что Литва больше внимания должна уделять не только помощи тем, кто в ней больше всего нуждается, но и средствам оживления и поощрения экономики, которые способствуют оживлению экономики и росту потребления.

"Если взять США - это очень большая страна - там больше 300 млн. жителей, разобраться, кому там нужно оказать помощь, а кому - нет, сложно. Литва - меньше, она идет другим путем, проводит отбор, ищет кто нуждается больше всего. Я думаю, это неплохо.

По статистике, на счетах у жителей Литвы 15 млрд. евро, это очень много. Если будем раздавать всем, то справедливость будет искаженной, это еще больше разозлит людей. Безработные или люди, получающие минимум, получат такую же помощь, как и миллионер. Большие страны идут иным путем, поскольку они не могут организовать такую администрацию", – сказал Авулис в интервью Žinių radijаs.

По словам предпринимателя, несмотря на то, что выбранный Литвой путь может быть лучше в человеческом плане,он может немногое сделать для оживления экономики.

"С одной стороны цель - оживление экономики, а с другой – помощь людям, нуждающимся в помощи, у которых могут быть проблемы с удовлетворением самых необходимых потребностей. С точки зрения гуманизма, наш вариант лучше, но будет ли он способствовать оживлению экономики, вряд ли, поскольку люди на эти деньги будут покупать только продукты питания. Нам надо, чтобы восстановились и другие сферы, ведь есть много услуг, которые раньше предоставляли, а сейчас - нет. У людей нет работы, они регистрируются в Службе занятости, им надо платить пособия", – сказал Авулис.

По его словам, Литва в первую очередь должна ориентироваться на создание рабочих мест.

"Первое - мы должны помочь тем людям, которые больше всего нуждаются в помощи. Второе, надо давать деньги, чтобы экономика скорее восстановилась, чтобы не было банкротства, поскольку мы каждый день слышим о росте числа безработных. У людей нет работы, нет возможности сохранить рабочие места, они закрывают предприятия или увольняют работников. Это надо остановить", – сказал предприниматель.

"Создание рабочих мест в Литве должно быть на первом месте. Если мы не будем создавать рабочие места, станет больше безработных. Если их будет много, снова придется платить пособия", – прибавил он.

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