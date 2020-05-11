После впечатляющего тепла настанут перемены: пойдет мокрый снег с дождем

В понедельник утром с северо-запада к Литве придет активный атмосферный фронт, который вытеснит тепло и принесет арктический холод – ожидается значительное похолодание.

С самого утра облака затянут небо на северо-западе страны, там время от времени будут идти дожди. Днем облака и дожди будут захватывать большую часть страны. Дольше всего солнце будет держаться на юго-востоке, однако после обеда и туда придут густые облака, время от времени будут идти дожди, местами с грозами и сильным ветром (15-20 м/с). Температура в стране будет очень разной: на северо-западе до обеда будет 13-16, на остальной части страны 17-22, однако после обеда уже будет на 5-10 градусов прохладнее. Теплее всего будет на юго-востоке, там после обеда воздух прогреется до 23-26 градусов, но вечером сильно похолодает.

Во вторник ночью над страной пройдет атмосферный фронт. Будет пасмурно, во многих районах ожидаются дожди, после полуночи пройдет дождь со снегом. Местами осадки будут обильными. Будет дуть северный ветер до 15-18 м/с. Температура составит 1-4 градуса тепла, а местами 0-1 градус мороза. Днем облака рассеются, появится солнце. До обеда на востоке будут идти дожди, позже дожди с градом. Будет дуть сильный ветер. Днем будет 6-11 градусов тепла. В среду ночью местами, днем во многих районах ожидаются осадки, в основном в виде дождя. Ночью будет 1-5 градусов тепла, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки, днем будет 7-12 градусов тепла.

В четверг во многих районах прогнозируют небольшие осадки. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Ночью будет 1-6 градусов, местами на поверхности почвы возможны заморозки. Днем будет 8-13 градусов тепла.

В пятницу погода сильно изменится. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются осадки, в основном в виде дождя. Ночью будет 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы прогнозируют заморозки. Днем будет 9-14 градусов.

По нынешним прогнозам, в выходные по ночам местами, днем в некоторых районах пройдут небольшие дожди, температура понемногу будет повышаться.

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