Как видно на фотографиях, жители веселились, загорали, общались и гуляли. Фотогалерея, ниже:
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В воскресенье, когда столбик термометра поднялся вверх и напомнил лето, вильнюсцы съехались к Зеленым озерам. Там жители, казалось, совершенно забыли карантин, принимали солнечные ванны и купались.
Как видно на фотографиях, жители веселились, загорали, общались и гуляли. Фотогалерея, ниже:
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