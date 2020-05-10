С хорошей погодой литовцы забыли про карантин: провели выходные у озер

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В воскресенье, когда столбик термометра поднялся вверх и напомнил лето, вильнюсцы съехались к Зеленым озерам. Там жители, казалось, совершенно забыли карантин, принимали солнечные ванны и купались.

Как видно на фотографиях, жители веселились, загорали, общались и гуляли. Фотогалерея, ниже: Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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