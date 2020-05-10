Эксперты рассказали, как пережить карантинный кризис: не говорите себе одной фразы и откажитесь от алкоголя

Глобальная вспышка коронавируса, несомненно, затронула все сферы жизни. С самого начала объявления карантина в Литве психологи заметили, что потребность в консультациях людей возросла в несколько раз. Что делать с растущей тревогой и страхами? Об этом в передаче "Delfi 11" рассказали директор Вильнюсской республиканской психиатрической больницы проф. Арунас Германавичюс и психолог-психотерапевт Агне Матулайте.

Влияет и на людей с психическими заболеваниями

В настоящее время психологи предлагают удаленное консультирование - например, по телефону, через Интернет или посредством сообщений.

На вопрос, как карантин повлияет на пациентов в психиатрической больнице, директор Вильнюсской республиканской психиатрической больницы проф. Арунас Германавичюс сказал, что есть два аспекта этого явления.

С одной стороны, среда, в которой живут люди, не помогает людям с психическими расстройствами выздоравливать. Напротив, их среда часто токсична, и в результате они попадают в больницу, пояснил профессор.

"В некотором смысле, они даже чувствуют себя в большей безопасности, когда контакт с близкими людьми уменьшается. С другой стороны, есть люди, которым действительно нужно поддерживать связь. У нас есть детское и подростковое психиатрическое отделение. Я понимаю, что встреча и поддержка близких людей очень важны, но такие обстоятельства заставляют нас задуматься о том, не угрожаем ли мы другим людям", - сказал директор Вильнюсской психиатрической больницы.

Тревогу ощущаем мы все

Психолог-психотерапевт Агне Матулайте сказала, что в настоящее время люди особенно обеспокоены тем, что они не могут контролировать будущее.

"Мы надеемся на предсказуемое, контролируемое будущее, в некоторых странах все встречи запланированы даже на год вперед. Вы хотите иметь уверенность. Мы очень отчетливо сталкиваемся с ямой, когда осознаем, что контроль - это всего лишь иллюзия", - сказал психотерапевт.

Поэтому, по ее словам, следует признать, что мы все сейчас испытываем беспокойство. И это совершенно естественно.

"Не очень хорошо, что над этим насмехаются. И поэтому у людей возникают проблемы, такие как повышенное желание контролировать окружение, они действительно переживают шторм внутри. Мы просто должны говорить, что это нормально и что мы можем делать шаг за шагом. Поскольку исследования показывают, что если мы заваливаем людей цифрами, возникает огромная паника, люди возвращаются к своим старым травмам. Гораздо более важно сказать, что каждый из нас может сделать. Лучше говорить о положительных случаях. Нам нужно найти героя в себе, что каждый из нас может сделать", - поделилась советом А. Матулайте.

В присутствии вируса, особенно когда он невидимый враг, наше сознание ищет козла отпущения. Поэтому, как говорит психолог, создается ощущение, что во время стресса перестает работать зона мышления мозга и начинает работать своего рода мышление животных.

Важно запомнить несколько правил

А. Матулайте назвала основные вещи, которые только ухудшают психическое здоровье на данный момент, и то, что на самом деле не следует делать.

"Не пытайся сказать себе "просто не паникуй, расслабься". Не говорите этих слов и своим близким. Во-вторых, максимально ограничьте отслеживание новостей. Мир не рухнет, если вы не узнаете о еще одном случае заражения (...). Старайтесь не смотреть новости на больших экранах, чтобы это было лишь малой частью того, за чем вы следите. Такая информация может взорвать даже совершенно здорового человека", - сказала А. Матулайте.

Даже простой 10-секундный фокус на вашем глубоком дыхании может помочь, говорит психолог. Она советует стараться дышать и успокаиваться, чтобы вы почувствовали, как сердце замедляется, конечности замирают, что означает, что тело успокаивается и словно готовится ко сну.

Agnė Matulaitė (Živilės Zimnickaitės nuotr.) Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

Еще одно простое психологическое упражнение состоит в том, чтобы взять лист бумаги и нарисовать на нем большой кружок, а затем перечислить все, что вас беспокоит.

"И затем собрать все вместе: что зависит от меня - в середине круга, что не зависит от меня - снаружи. Таким образом, вы увидите, что вы можете контролировать, а что нет. Кстати, не стоит бояться выходить на улицу там, где нет людей, потому что сама природа успокаивает. Несмотря ни на что, весна еще придет", - сказала А. Матулайте.

Профессор Арунас Германавичюс добавил, что групповое поведение человека очень многое определяет, поэтому каждый должен пересмотреть то, что мы делаем неправильно.

Помните, что это не социальная изоляция

"Уменьшение контакта и изоляция оказывают глубокое влияние как на людей с депрессией, так и на людей с психозом. Исследования показали, что, когда человек полностью отключен от мира, от света, звуков, внешних чувств, у этого человека через несколько часов могут развиться психотические расстройства, такие как галлюцинации, ошибочные мысли", - сказал профессор.

Самоизоляция может оказать особенно негативное влияние на людей, у которых уже есть психические расстройства, и даже может помочь развить новые психические расстройства.

"Поэтому очень важно, чтобы люди поддерживали эти контакты, но на расстоянии. Также необходимо поддерживать физическую активность. Нам нужно выйти на улицу", - сказал А. Германавичюс.

Также, по словам профессора, очень важно избегать тех вещей, которые вызывают беспокойство. Это большое количество кофе, сладкие напитки. От алкоголя следует полностью отказаться, и желательно искать другие источники удовольствия или расслабления. Например, слушать музыку, смотреть фильмы.

"Если беспокойство настолько велико, что становится трудно сосредоточиться, планировать свои действия, пропадает аппетит, это признаки того, что оно вышло из-под контроля. В этом случае необходимо обратиться к психологам за помощью", - сказал А. Германавичюс.

Агне Матулайте добавила, что следует понимать, что это не социальная изоляция, а физическая изоляция, и призывает не прекращать общение по телефону.

По словам собеседницы, когда небольшая группа людей рано или поздно закрывается в одном месте, всегда возникает ощущение, что все надоело. Но, по словам психолога, в случае успеха через некоторое время семья становится командой, планирующей следующий день вместе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!