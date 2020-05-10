Пандемия поразит экономики всех стран ЕС: страны, которые заманили эмигрантов, могут намного хуже справиться с кризисом

Хотя пандемия коронавируса стала серьезной проблемой для мировой экономики, эксперты говорят, что Литва находится в относительно хорошем положении, поэтому восстановление может быть легче, чем в соседних странах. Экономист Нериюс Мачюлис в передаче "День на Delfi" рассказал, что литовская экономика может сократиться немного меньше, чем экономика еврозоны в этом году, а Арнольдас Пранцкявичюс, представитель Представительства Европейской комиссии в Литве, говорит, что пандемия лишь высветила некоторые проблемы. Например, безработица в прошлом была серьезной проблемой, поэтому неудивительно, что во время пандемии эта проблема только усугублялась. Правда, Н. Мачюлис не предсказывает новую волну эмиграции - для некоторым странам может быть гораздо тяжелее, чем Литве.

А. Пранцкявичюс говорит, что выводы ЕК не должны удивлять. Уже понятно, что страны будут справляться неодинаково.

"Наверное, объявленные прогнозы никого не удивили. Мы все знаем, что впереди ожидает крупный экономический спад. Эти цифры являются первыми, они, вероятно, еще не полностью точны, поскольку они показывают только март, посмотрим, когда появятся апрельские цифры, но мы уже можем видеть, что Европейский Союз (ЕС) переживает самый большой спад в своей истории, 7,7 процента.

В следующем году мы ожидаем, что экономика снова вырастет примерно на 6 процентов. Это означает, что спад будет серьезным и болезненным, но восстановление не должно занять много времени, особенно если государства осмысленно используют беспрецедентную программу экономического стимулирования и управляют безработицей, которая растет, но может возрасти меньше, чем в 2008/09 году. Проблема в том, что Европа очень разнообразна и по-разному относится не только к пандемии, но и к экономическому кризису, поэтому страны по-разному выходят из экономического кризиса", - говорит А. Пранцкявичюс.

Когда ожидать восстановления

Н. Мачюлис также оценил прогнозы ЕС и уверяет, что ВВП сократится примерно на десять процентов во втором квартале. По его словам, восстановления можно ожидать во второй половине этого года.

"Мы сталкиваемся с кризисом, которого у нас не было в современной истории, который не был описан в экономических учебниках, в основном экономическая история написана, поэтому нет особой ясности в этом контексте. Наблюдая за различными показателями, такими как, использование электроэнергии, расчет кредитными карточками, рост уровня безработицы, мы уже имеем представление о том, каким будет втор квартал этого года.

Мы понимаем, что ВВП снизится примерно на десять процентов во втором квартале, но с окончанием карантина в Литве и других странах ЕС уже можно ожидать восстановления во второй половине этого года, особенно с учетом очень благоприятной денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) - как низкие процентные ставки, так и увеличение денежного предложения.

EK prognozės dėl BVP

Почти все страны применяют меры бюджетного стимулирования, увеличивают дефицит бюджета, иногда снижают налоги, увеличивают социальные льготы и помогают бизнесу. Мы полагаем, что не будет такого большого падения, как предсказывает Европейская комиссия, но самое интересное, что Литва не отличается от Европейского союза, особенно от стран еврозоны. Мы даже думаем, что экономика Литвы в этом году может сократиться немного меньше, чем еврозоны, в отличие от 2008-2009 годов", - говорит экономист.

Самый темный период закончился

Однако Н. Мачюлис не считает, что успехи Литвы будут хуже, чем ее соседей, что было отмечено в выводах Еврокомиссии. По его словам, в настоящее время экономика Литвы занимает лучшие стартовые позиции, чем Латвия или Эстония.

"Наши экономисты не думают, что сокращение экономики Литвы будет больше, чем в Латвии или Эстонии. С точки зрения структуры экономики, положительного сальдо внешней торговли, баланса предприятий, населения, показателей конкурентоспособности, видно, что мы занимаем более выгодные стартовые позиции, чем соседние страны. Возможно, одна из наших слабостей заключается в том, что государственный план спасения осуществляется довольно медленно, особенно с гарантиями по кредитам. Только три процента от прекрасного звучащего миллиарда евро уже распределены", - пояснил Н. Мачюлис.

По его словам, в некотором смысле самый черный период уже пройден, но транспортный сектор ждет вызов.

"Я повторю, что, глядя на расчет платежными картами, объемы кредитования, можно сказать, что, по крайней мере, с точки зрения внутреннего спроса, самый темный момент в прошлом. Сейчас самая большая неопределенность заключается в том, какое будет влияние на транспортный сектор и литовских экспортеров, поскольку вся зона евро переживает глубокий спад. В этом случае Европейская комиссия и европейские лидеры, которые в настоящее время ведут переговоры о пакете помощи, должны сыграть важную роль", - говорит экономист.

Волны эмиграции не ожидается

На вопрос о том, могут ли все перечисленные проблемы означать, что люди просто захотят сбежать из Литвы, Н. Мачюлис сказал, что не видит причин для этого. По его словам, некоторые страны, которые привлекают эмигрантов таким образом на протяжении многих лет, могут быть намного хуже справляться с кризисом.

"Сценарий маловероятен, так как ожидается, что уровень безработицы не вырастет так сильно, как в 2008-2009 годах. Затем он достиг почти двадцати процентов. Мы прогнозируем, что сейчас эти тридцать тысяч новых безработных, вероятно, уже большинство компаний отказались от тех работников, которые, по их мнению, не понадобятся в этом году. Могут быть проблемы с промышленным сектором, но не может быть такого же скачка безработицы. Другой аспект, как показывают данные ЕК, заключается в том, что восстановление экономики можно ожидать в следующем году, а возможно, и в конце этого года.

Это означает, что будут созданы новые рабочие места, эти безработные могут быть интегрированы в рынок труда в Литве, поэтому им не придется искать работу за границей. В-третьих, существует много популярных направлений для эмигрантов, которые, вероятно, будут испытывать большую рецессию и более высокую безработицу. Примером может служить Норвегия, где безработица выросла до самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. Это определенно не будет привлекательной страной для литовских эмигрантов, поэтому мы полагаем, что в этом году определенно не будет скачка эмиграции - могут сохраниться те же тенденции, что и в последние годы", - говорит экономист.

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