Скончалась поэтесса Мария Мацияускене

Поэтесса, журналист и музеолог Мария Мацияускене скончалась в возрасте 91 года, сообщил Союз писателей Литвы в воскресенье.

М. Мацияускене окончила Вильнюсский университет в 1954 году по специальности литовский язык и литература, работал в редакции журнала Jaunimo greta, а с 1958 года в Kauno tiese, в журнале Nemunas. Она начала работать в Музее литовской литературы им. Майрониса в 1969 году и была его директором в 1970–1981 годах.

М. Мацияускене написала множество очерков, статей, исследований по культурной тематике. Книги воспоминаний о знаменитых театральных постановках, писателях и художниках занимают особенно важное место в ее творческой биографии.

Первый сборник стихов М. Мацияускене Kaip laukiantis medis появился в 1979 году. Чуть позже - сборники стихов Aguonų miestai, Kaip drugys į žiburį, Kaip riksmas, prabėgantis medžių viršūnėm и другие.

Поэтесса написала шесть книг стихов, в том числе для детей, перевела тексты песен с латышского, русского и армянского языков. Ее собственные стихи были переведены на эстонский, латышский, белорусский и русский языки.

Для лирики М. Мацияускене характерны рефлексия, поиск внутренней гармонии, мечтательность, искренние открытия.

Прощание с поэтессой состоится во вторник, 12 мая, с 11 до 13 часов в Клайпедском храме Святого Франциска Ассизского.

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