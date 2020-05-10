В День Победы в Вильнюсе похожие на немецко-фашистских солдат байкеры ездили вокруг российского посольства

9 мая в России принято отмечать окончание Второй мировой войны. В этот день некоторые люди в Литве также идут на Антакальнисское кладбище, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны.

Однако в субботу вильнюсские байкеры также решили принять участие в праздновании.

9 мая в Вильнюсе байкеры, чей клуб характеризуется антисоветским мышлением, также праздновали окончание Второй мировой войны. Но на Антакальнисское кладбище их, одетых в форму вермахта, полиция их не пустила.

По словам самих мотоциклистов, после распространения отснятого материала их надолго остановили на соседней улице, но нарушений закона обнаружить не удалось, а мотоциклистов отпустили.

После этого, под звуки марша Третьего рейха, они миновали Старый город и проехались вокруг российского посольства на улице Латвю.

Motociklininkai Vilniuje Foto: Organizacijos nuotr.

Delfi попросил комментарий в департаменте полиции. По словам его представителя Рамунаса Матониса, 9 мая по всей Литве за разжигание розни никто не был задержан.

Напоминаем, что нацистская и советская символика в Литве запрещены.

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