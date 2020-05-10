9 зараженных коронавирусом пациентов из пансионата в Антавиляй госпитализированы

В субботу коронавирус был подтвержден у 9 пациентов пансионата в Антавиляй, их доставили в два медицинских учреждения.

"Вчера выяснилось, что было девять пациентов заразились, и они были госпитализированы. У них не было никаких признаков болезни. Однако из-за положительных результатов тестов, о которых мы узнали вчера до полудня, они были госпитализированы", - сказала BNS заместитель директора пансионата в Антавиляй Бируте Шаракаускене.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, за выходные было подтверждено в общей сложности 15 новых случаев.

Б. Шаракаусене сообщила BNS в субботу, что коронавирус был обнаружен у четырех сотрудников, еще два новых случая были выявлены в пятницу.

По словам представителя пансионата, в настоящее время в общей сложности 20 подопечных и 13 сотрудников учреждения болеют.

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