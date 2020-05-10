После теплого воскресенья ожидают резкие перемены

Сегодня погода будет определяться полем повышенного давления. Небо не будет чистым, но облака будут высокими, через них легко проберется солнце, однако дождя не будет. Будет дуть легкий южный ветер. В большинстве районов воздух прогреется до 18-22 градусов, на побережье - около 17 градусов.

Новая неделя начнется с больших изменений. К Литве подойдет циклон, который постепенно вытеснит тепло на восток и проложит путь холодному арктическому воздуху. В ночь на понедельник местами ожидаются кратковременные дожди.

Будет очень тепло, температура опустится только до 7-12 градусов.

В понедельник во многих районах ожидается дождь.

Местами более сильный дождь будут сопровождаться грозами.

Усилится северо-западный ветер, его порывы в некоторых местах достигнут 15-18 м/с.

Температура распределится неравномерно. Тепло ожидается в первой половине дня, после чего температура начнет резко падать.

В северо-западной части страны будет холоднее всего, температура не поднимется выше 13-15 градусов, но это также продлиться недолго, после полудня будет всего 7-9 градусов тепла. В восточной части страны температура поднимется до 16-21 градусов тепла, а в юго-восточной части страны - еще на градус-другой.

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