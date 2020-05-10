Новая неделя начнется с больших изменений. К Литве подойдет циклон, который постепенно вытеснит тепло на восток и проложит путь холодному арктическому воздуху. В ночь на понедельник местами ожидаются кратковременные дожди.
Будет очень тепло, температура опустится только до 7-12 градусов.
В понедельник во многих районах ожидается дождь.
Местами более сильный дождь будут сопровождаться грозами.
Усилится северо-западный ветер, его порывы в некоторых местах достигнут 15-18 м/с.
Температура распределится неравномерно. Тепло ожидается в первой половине дня, после чего температура начнет резко падать.
В северо-западной части страны будет холоднее всего, температура не поднимется выше 13-15 градусов, но это также продлиться недолго, после полудня будет всего 7-9 градусов тепла. В восточной части страны температура поднимется до 16-21 градусов тепла, а в юго-восточной части страны - еще на градус-другой.
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