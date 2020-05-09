На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.
Департамент полиции уточнил, что у деревни Кена, в полях, упал самолет АН авиации им. С.Дарюса и С.Гиренаса.
Во время инцидента погибли двое мужчин (личности погибших устанавливаются).
Один из членов аэроклуба информировал Delfi, что оба погибших - не новички. Один из них был очень опытным пилотом. Причина трагедии выясняется.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!