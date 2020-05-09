В Антавиляйском пансионате зафиксировали еще четыре случая заболевания коронавирусом

В Антавиляйском пансионате зафиксировали еще четыре случая заболевания коронавирусом. Национальный центр общественного здравоохранения отмечает, что этот пансионат не выполняет данные ему указания. Представители пансионата говорят, что данные НЦОЗ неверны, они выполняют все требования, а случаи заражения при близком контакте неизбежны.

"Заразились еще 4 работника. Вчера брали образцы, а сегодня поступили результаты", – сказала 9 мая заместитель главы пансионата Бируте Шаракаускене.

Еще два случая заболевания работников были подтверждены 8 мая.

По словам Шаракаускене, если будут новые случаи, то в учреждении появится нехватка работников.

"Сейчас проводят эпидемиологические расследования, тогда выяснится, сколько человек должны изолироваться. Пока персонала хватало, но сейчас будет нехватка", – сказала она.

По словам Шаракаускене, ищут людей, которые могли бы работать в учреждении постоянно. Сейчас в отделении осталось двое работников, мы решаем, как организовать работу.

НЦОЗ распорядился, чтобы пансионат запретил посещение своих подопечных, работу больных членов персонала или тех, кто находится в изоляции, в течение 14 дней не принимал в учреждение новых пациентов и остановил проведение групповых занятий.

Еду пациентам, которые ходят, рекомендуется оставлять у двери в палату.

Всем ходячим пациентам выдавать не меньше 8 одноразовых масок в день, объяснить, когда их менять и как надевать.

Кроме того, учреждение немедленно удаленно должно подготовить персонал, научить его надевать защитную одежду и обеспечить персонал этими средствами.

В учреждении нельзя проводить совещания членов персонала, необходимо снизить количество контактов до минимума.

Шаракаускене отмечает, что защититься от заражения при прямом контакте практически невозможно. Она отмечает также, что необходимо проверить на коронавирус всех жителей пансионата (их 211).

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