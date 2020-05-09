В Вильнюсе на ноги была поднята полиция из-за побега пациента с опасным инфекционным заболеванием

Из больницы в Вильнюсе сбежал принудительно госпитализированный пациент, чем вызвал немалый переполох в учреждении – врачи сообщили в полицию и предупредили, что пациент заразен и представляет опасность для окружающих.

Об этом стало известно в Вильнюсском участковом суде, который рассматривал это дело. Вильнюсец Станиславас Ж. был осужден за нарушения правил борьбы с инфекционными заболеваниями. Суд приговорил его к ограничению свободы на 8 месяцев.

Во время отбывания наказания Станиславаса обязали не употреблять алкоголь и другие психотропные вещества, ему запрещено покидать территорию больницы.

Инцидент произошел 15 апреля, в 13 ч. Больной туберкулезом мужчина сбежал из больницы, вернулся назад через 2,5 часа. Мужчина гулял по улицам столицы.

"Так он мог заразить других людей опасным инфекционным заболеванием", - отметил судья.

Исчезновение пациента врачи заметили не сразу, только около 14 ч., когда заметили, что обед Станиславаса Ж. остался не тронут.

"Этот пациент находился в больнице с 22 ноября 2019 г., его болезнь не поддается лечению лекарствами 4 видов, его отправили на лечение принудительно – поскольку он представляет опасность для окружающих", – указали представители больницы.

"С него взяли письменную подписку. Он не должен покидать больницу. Он поставил под уведомлением свою подпись", – сказано в сообщении.

Сообщается, что Станиславас Ж. мог сбежать, когда в больницу доставили еду и дверь на короткое время была открыта. Это было около 12.50 ч. Мужчина вернулся в больницу в 15.20 ч.

Он сказал, что ходил в магазин за едой, но не указал, в каком магазине побывал.

Побег мужчина совершил впервые, но хлопоты персоналу он доставлял и до этого. Мужчина нередко выпивал. Во время допроса Станиславас Ж. сказал, что ходил за деньгами в банкомат, поскольку был должен другим пациентам, с которыми лежит в больнице.

"Я хотел лишь вернуть долги, а никто не мог мне принести деньги", – сказал он. Станиславас сказал, что ходил не только в банкомат, но и в находящийся рядом с больницей магазин, а потом вернулся.

"Я не думал, что врачи сообщат в полицию", - сказал он, правда, признал, что его предупреждали о том, что он не должен покидать больницу, поскольку представляет опасность для других людей.

Мужчина болеет туберкулезом с 2010 года, потом его вылечили, но с октября 2019 г. он почувствовал недомогание и обратился к семейному врачу. Выяснилось, что болезнь возобновилась.

Полиция провела расследование и выяснила, что в больнице нет даже видеокамер. Кроме того, у полиции нет данных, что Станиславас Ж. мог кого-то заразить.

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