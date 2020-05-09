В Литве коронавирус унес еще одну жизнь

В Литве 8 мая зафиксировали 8 новых случаев коронавируса - все в медчуреждениях и отделениях паллиативного ухода. Об этом 9 мая информировала врач-эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене. В субботу поступило сообщение о еще одной смерти пациента с коронавирусом. Это 50-й случай смерти в Литве.

Размувене сказала Delfi, что скончался пациент паллиативного отделения Клайпедской больницы. Он входил в возрастную группу 80–90 лет, у него были сопутствующие заболевания.

"Где были очаги, они и теплятся", – сказала эпидемиолог.

Из 8 новых случаев 3 установлены в Вильнюсе: два у работников Антавиляйского пансионата, один – у пациента Вильнюсской клинической больницы.

4 новых случая установлены в Картянской больнице паллиативного ухода, о них сообщалось уже накануне: это находящиеся в самоизоляции работники.

В Каунасе коронавирус установили у работника отделения терапии Республиканской больницы.

По словам Размувене, все случаи заболевания зафиксированы в установленных ранее очагах.

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