В Утенском районе перевернулся автомобиль, погибли три человека

9 мая, в 10.15 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Утенском районе, в деревне Рипайчай, перевернулся автомобиль, сообщалось о пострадавших людях. Выяснилось, что в ДТП погибли три человека.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

Информацию о происшествии передали полиции и врачам скорой помощи.

Сообщалось, что в перевернувшемся автомобиле зажаты 2-3 человека.

Когда на место происшествия приехали пожарные и врачи, выяснилось, что в машине были 4 человека. Двоих из них освободили к 11 ч., их передали в руки врачей.

По данным полиции, в ДТП погибли три человека.

Известно, что с дороги съехал и перевернулся автомобиль Opel Vectra, которым управлял молодой человек (1990 г.р.). В ДТП погибли водитель и двое пассажиров, еще один пассажир (1995 г.р.) получил различные травмы.

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