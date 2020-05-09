Ученый поделился прогнозом: перед летом возможен мокрый снег, июль подает надежды

В конце мая и в начале июня как температура воздуха, так и количество осадков прогнозируют близкое многолетним данным, сказал доцент кафедры гидрологии и климатологии ВУ Гинтаутас Станкунавичюс.

"Согласно долгосрочному прогнозу, середина мая будет прохладнее (местами на 3 градуса ниже нормы), а осадков будет больше нормы. Возможны даже смешанные осадки: мокрый снег и град", – сказал Станкунавичюс.

По словам ученого, в конце месяца и в начале июня как температура воздуха, так и осадки будут близки средней многолетней норме.

"Возможно, в мае (особенно в середине месяца) осадков будет достаточное количество", – сказал Сканкунавичюс.

Он заметил, что прогноз долгосрочный, а лето обычно находится под влиянием сезонных особенностей атмосферной циркуляции.

Станкунавичюс прогнозирует лето примерно характерное многолетним данным, теплее будет июль.

Про наиболее подходящее для отпуска время он сказал: "Это трудно сказать, часто солнечные и теплые периоды бывают несколько раз между прохладными и дождливыми, однако предсказать их сложно. Обычно теплый период в Литве- последние 10 дней июля и первые 10 дней августа. На взморье он может наблюдаться ближе к сентябрю. А в прошлом году это была середина июня!".

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