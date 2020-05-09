Детектив со взорванным BMW продолжается: что-то пошло не так

В четверг вечером в Вильнюсе сообщили о взрыве в автомобиле BMW на стоянке у торгового центра. Понемногу выясняется, что произошло на самом деле. Источники Delfi рассказали, что взорвался автомобиль BMW, принадлежащий подозреваемому, после того, как невиновный выбросил взрывчатку из своего автомобиля.

Сообщалось, что 7 мая вечером на стоянке одного ТЦ в Вильнюсе из одного автомобиля BMW была брошена взрывчатка в салон другого автомобиля BMW. Во время взрыва был поврежден BMW и стоявший рядом с ним автомобиль.

Взорвавшийся BMW позже нашли в гаражном массиве на улице Лепкальнё.

В пятницу полиция сообщила о том, что задержан подозреваемый А.С., суд разрешил взять его под стражу на месяц.

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Подозреваемый хорошо известен полиции.

В пятницу вечером Delfi получил больше информации о таинственном взрыве. Источник Delfi рассказал, что владелец взорвавшегося BMW - задержанный А.С.

По данным источника Delfi, А.С. - опасный человек, он нанес травмы и запугивал многих людей, в их числе и свою жену, с которой и встретился в тот вечер.

"Все началось как раз с того, что его супруга приехала встретиться с ним, чтобы подписать документы о разводе", - рассказал источник Delfi. Женщина одна боялась ехать, поэтому ее сопровождал друг ее брата - водитель второго BMW.

"Когда женщина с супругом встречалась на заправке, мужчина наблюдал за ними, находясь в стороне, чтобы в случае необходимости прийти на помощь женщине", - рассказал источник Delfi.

А.С. на встрече угрожал жене расправой и показал странную коробку, как подозревают - самодельную взрывчатку. Женщина после подписания документов пошла к машине знакомого. Подозреваемый разозлился, стал преследовать BMW, подумав, что в нем находится новый друг жены. Он нашел водителя на стоянке у ТЦ.

"А.С. открыл окно и угрожал водителю другого BMW, его водитель видел, что А.С. что-о делает руками. Потом А.С. бросил в его машину дымящийся предмет, но водитель сумел выбросить его из машины и отъехать, он думал, что это дымовая шашка. Когда он услышал сильный взрыв, понял, что это была самодельная бомба. А.С. успел выскочить из своего BMW", - рассказал источник Delfi.

По его словам, с места происшествия А.С. помог уехать водитель белого VW Transporter, он утащил и поврежденный автомобиль.

"Скорее всего, он планировал этот выпад против жены, которой показывал бомбу, но потом, увидев чужого мужчину, вероятно, из ревности изменил свой план", - рассказал собеседник.

Представитель полиции Юлия Самороковская сказала Delfi, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

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