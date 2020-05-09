Профессор рассказал о ношении масок: один момент особенно важен

Сейчас в Литве ношение масок обязательно, за их отсутствие ждут штрафы. Правда, многие жалуются, что они неудобные, в них трудно дышать. Дайнюс Мартузявичюс, профессор кафедры технологий в сфере окружающей среды КТУ в передаче "День на Delfi" пояснил, зачем нужны маски и могут ли они защитить, если с вами в одном помещении окажется больной коронавирусом человек. Профессор рассказал, как можно проверить качество маски.

На вопрос, почему людей так злит необходимость носить маски, он сказал, что маски все же были созданы для профессионалов, а не рядовых людей, но сейчас сложилась такая ситуация, что их надо носить.

"Маска в любом случае не создана для общества, мы к этому не привыкли. Это больше профессиональный продукт. Ситуация такова, что его используют для дисциплины, поэтому людям тяжело, такой момент вносит стресс, люди не знают, как носить и т.д.", – сказал собеседник.

"Первый момент – маски осложняют дыхание. Маски должны отвечать определенному стандарту, они не должны сильно ограничивать дыхание, когда маска становится влажной, дышать становится тяжело. Что касается респираторов, там все еще сложнее, там ткань еще плотнее, особенно если нет клапанов", – сказал Мартузявичюс.

"Медицинская маска предназначена для медперсонала, чтобы не заразить человека, с которым работают, например, пациента. А сейчас мы используем не совсем по назначению, но мы стараемся сами не заразить помещение и воздух, если у нас есть вирус, чтобы не передать его другим. Основное назначение – защита окружения от себя", – сказал собеседник.

Правда, даже если все люди будут носить маски, это не означает, что риск полностью снизится, но он снижается примерно в 10 раз и даже больше.

"Нулевого риска в природе, вероятно, не бывает. Маска задерживает крупные капли, когда мы кашляем или чихаем, мы разносим их очень много, тоже самое бывает, когда разговариваем, значит, назначение маски - механический сбор этих капель", – рассказал профессор.

На вопрос, поможет ли маска, если в помещении есть больной, профессор сказал, что полностью не защитит, но риск снижается на 40%.

"При наличии простой маски защита может составлять 10, 20, 30%, может, если маска тесно прилегает, даже 40%-60%. Если в помещении будет носитель вируса и он много надышал, то при наличии простой медицинской маски мы можем заболеть", – сказал Мартузявичюс.

Он сказал, что важно загнуть маску на носу, лучше это сделать, еще до того, как ее наденешь.

Профессор сказал, что маска лучше всего прилегает к чистой коже, поэтому борода сейчас не слишком хороший атрибут.

На вопрос, как выбрать хорошую маску, профессор ответил: "Надо проверить, не дырявая ли она, тянутся ли резинки, нет ли дырок. Качество мы не можем оценить, поскольку внутри есть слои, только специалисты, разрезав, могут определить эффективность. Медицинская маска должна быть настолько плотной, чтобы мы не могли задуть свечу в ней – этот тест поможет проверить плотность маски. Это не клиническое доказательство, а проверка качества, прочности".

Он рассказал и об одноразовых масках.

"Одноразовая маска нужна на один раз и на короткое время. Каждый производитель должен указывать, сколько времени в ней можно ходить при интенсивной деятельности.

Через несколько часов их надо менять. Если вы хотите надеть ее повторно, то отложите на 4-5 дней, тогда теоретически, если в нее попал вирус, он погибнет", – сказал Мартузявичюс.

На вопрос, надо ли ходить в маске на улице, профессор сказал, что, возможно, нет, если рядом нет других людей.

"Я все же сторонник того, что на улице, на чистом воздухе, маска не нужна. Если рядом нет группы людей. Но если мы гуляем в парке или на улице, а мимо нас в нескольких метрах проходят другие люди, тут, наверное, маска не нужна", – сказал профессор.

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