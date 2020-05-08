В начале навигационного сезона Klaipėdos paplūdimiai готовит места для швартовки судов на весь сезон.
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8 мая в Клайпеде поднимут Замковый мост. Поднимут мост в 21:00 ч., мост опустят в 21:20 ч.
В начале навигационного сезона Klaipėdos paplūdimiai готовит места для швартовки судов на весь сезон.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!