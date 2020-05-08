В пятницу в Клайпеде поднимут Замковый мост

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Pilies tiltas Foto: Klaipėdos savivaldybė

8 мая в Клайпеде поднимут Замковый мост. Поднимут мост в 21:00 ч., мост опустят в 21:20 ч.

В начале навигационного сезона Klaipėdos paplūdimiai готовит места для швартовки судов на весь сезон. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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