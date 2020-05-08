Совместное заявление госсекретаря США и глав МИД стран Центральной и Восточной Европы

В 2020 г., отмечая 75-летие окончания Второй мировой войны, мы отдаем дань уважения жертвам и всем воинам, которые боролись во имя победы над нацистской Германии и прекращения Холокоста.

Май 1945 года принес окончание Второй мировой войны в Европе, но он не принес свободу всей Европе. Центральная и восточная части континента почти на 50 лет остались под властью коммунистических режимов. Советский Союз, используя огромную военную силу, репрессии и идеологической контроль, незаконно оккупировал и аннексировал Балтийские государства и держал в железных тисках другие порабощенные народы.

Целые десятилетия многие жители Восточной и Центральной Европы жертвовали своей жизнью в борьбе за свободу. Миллионы были лишены прав и основных свобод, подвергались пыткам и принудительному переселению. Люди, оказавшиеся за железным занавесом, отчаянно искали путь к демократии и независимости.

События 1956 года, основание и деятельность «Хартии-77», движение «Солидарность», Балтийский путь, Осень народов 1989 года и падение Берлинской стены стали знаковыми этапами, которые способствовали восстановлению свободы и демократии в Европе.

Сегодня мы вместе создаем сильную и свободную Европу, опирающуюся на права человека, демократию и верховенство права. Будущее должно опираться на исторические факты и справедливость по отношению к жертвам тоталитарных режимов. Мы готовы к диалогу со всеми, кто готов соблюдать эти принципы. Манипуляции историческими событиями, которые привели ко Второй мировой войне и последовавшему затем разделу Европы, являются жалкими усилиями фальсифицировать историю.

Мы хотим напомнить всем членам международного сообщества, что обеспечение долгосрочной международной безопасности, стабильности и мира требует добросовестного и постоянного соблюдения международного права и норм, в том числе – принципов суверенитета и территориальной целостности всех государств.

Помня жестокие уроки Второй мировой войны, мы призываем международное сообщество присоединиться к нам и решительно отвергнуть идею сфер влияния и настоятельно требовать равенства всех суверенных народов.

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