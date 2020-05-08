Министр: во время поездок между странами Балтии необходимо иметь при себе личный документ

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Mindaugas Milinis

После того, как в конце следующей недели будут сняты ограничения передвижения людей между странами Балтии, планирующим поездки в Латвию или Эстонию гражданам Литвы нужно будет обязательно иметь при себе удостоверяющий личность документ и поинтересоваться правилами карантина в этих странах, говорит министр внутренних дел Рита Тамашунене.

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