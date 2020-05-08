Карантин в Iki: остановлена выплата надбавок, людей отправляют в отпуск, думают об увольнениях

В апреле сеть магазинов Iki временно приостановила выплату надбавок за результаты работы – поэтому некоторые работники говорят, что не получили выплаты за работу в сложных условиях. Исполнительный директор компании Palink Лина Муйжене сказала, что вынуждена задуматься о сокращении штата, но пока работников просят воспользоваться накопленным отпуском.

В редакцию Delfi обратился председатель профсоюза "Лига работников торговых центров" Эдгарас Марцинкус. Он сказал, что работники компании Palink жалуются на урезание надбавок и большую нагрузку.

Муйжене подтвердила большую часть жалоб.

Марцинкус рассказал, что работники Palink в апреле получили надбавки за работу в условиях карантина (до 56 евро "на бумаге" за полную ставку).

"Однако за март некоторым уменьшили другие надбавки, поэтому у большинства зарплаты не изменились", – сказал он.

Эту информацию Муйжене опровергла.

"Дополнительно всем работникам мы платим за работу в условиях карантина и будем платить до его окончания. В марте зарплаты и надбавки зависели от отработанных часов", – сказала она.

Марцинкус сказал, что у мясников и пекарей урезали ежемесячную надбавку в размере 200 евро.

Муйжене сказала, что надбавки зависят от оборота компании, потоков покупателей и др.

"Снижение потока покупателей и объемов продаж повлияло на ухудшение результатов, кроме того, оценку клиентов сейчас не проводим, а от нее тоже зависели надбавки. Поэтому невозможно применение системы мотивации и мы временно не выплачиваем надбавки по результатам деятельности.

В апреле всем независимо от результата работы магазина выплатили надбавки за работу в условиях карантина.

Мы следим за ситуацией, которая меняется каждый день. Оцениваем работу в этот сложный период, чтобы всем заплатить справедливую зарплату. Как только появится возможность, вернем систему мотивации", – сказала она.

Марцинкус сказал Delfi, что с апреля работников неофициально просят уйти в оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет, если у кого-то есть маленькие дети - на больничный.

"По этой причине количество работников в некоторых магазинах сократилось на 30–40%, а нагрузка на оставшихся увеличилась. У них даже нет времени на обеденный перерыв, а во время опроса большинство указало, что во время карантина нагрузка увеличилась", – сказал он.

Муйжене сказала, что нагрузка в начале карантина на самом деле выросла, но в апреле ситуация изменилась.

"Продажи в апреле упали, это коснулось и нашей сети – стало меньше покупателей, уменьшился оборот. Мы стали прорабатывать разные сценарии, включая непопулярные – сокращать количество работников. Но это крайняя мера.

Мы надеемся, что ситуация вскоре изменится, чтобы сохранить работников, предлагаем им воспользоваться накопившимся отпуском. Где оборот не снизился, количество работников уменьшать не планируем", – сказала она.

Марцинкус также сказал, что не все работники Palink чувствуют себя в безопасности в условиях карантина, считают, что средства защиты некачественные. Муйжене ответила, что сейчас главное - безопасность работников, поэтому правилам гигиены и защиты уделяется много внимания. Работников обеспечили масками и защитными щитками, одноразовыми перчатками и антисептиком.

По данным "Содра", в компании Palink, по данным на 6 мая, работали 6253 человека, их средняя зарплата в марте составила 988,94 евро "на бумаге" (около 655 евро "на руки").

С 8 мая почти половина магазинов сети Iki будет работать до 22 ч.

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