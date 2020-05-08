Синоптики: Литва близка к метеорологической засухе

Из-за очень малого количества осадков Литва близка к метеорологической засухе, сообщает Гидрометеорологическая служба.

По словам метеорологов, меньше всего осадков в апреле было в юго-западной части Литвы - до 10% обычного количества осадков, поэтому здесь формируется метеорологическая засуха.

"Если в первую декаду мая осадков тоже будет немного, метеорологическая засуха охватит более широкую территорию. Если и во вторую декаду - не исключается формирование и стихийной засухи", - сказала для пресс-релиза климатолог Виктория Мачюлите.

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По утверждениям метеорологов, недостаточное количество осадков в Литве фиксируется с третьей декады марта.

Начало апреля было чуть более влажным. Последняя декада апреля была самой засушливой, выпало до 19% обычного количества осадков.

По словам В. Мачюлите, небольшое количество осадков весной еще усугубляется тем, что зимой не сформировалось снежное покрытие.

"Если осадков и дальше будет недостаточно, к сожалению, мы столкнемся и с гидрологической засухой", - полагает климатолог.

В прошлом году в Литве из-за засухи была объявлена экстремальная ситуация на государственном уровне. В апреле 2019 года количество осадков тоже заметно отставало от многолетней нормы. Если засуха имеет место во время активной вегетации растений, то она вредит урожаю.

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