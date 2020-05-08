Эту информацию подтвердил BNS глава предприятия Томас Эйкинас. Он сказал, что оператор системы водоснабжения Klaipedos vanduo заявила о расторжении договора с Grigeo Klaipeda, чьи сточные воды она очищает с января, однако компания не выполнила условия договора.
Т. Эйкинас также сказал, что пока решается вопрос очищения стоков, деятельность предприятия будет остановлена.
"Пока этот вопрос решается, и деятельность предприятия временно останавливается, мы объявим простои, однако предпримем все необходимые меры для сохранения рабочих мест и скорейшего возобновления деятельности", – отметил он в комментарии BNS.
Директор администрации Клайпедского самоуправления Гинтарас Ненишкис сообщил, что Klaipedos vanduo не может рисковать своими сооружениями для очистки.
"В нынешней экономической ситуации крайне важно, чтобы все предприятия работали и работали максимально, однако в любом случае отсутствие угрозы сооружениям для очистки Klaipedos vanduo, их возможных неисправностей и остановки являются большим приоритетом, и позиция города такова, что нельзя рисковать состоянием, качеством и функционированием очистных сооружений", – сказал Г. Ненишкис.
С середины января Klaipedos vanduo очищает сточные воды Grigeo Klaipeda, когда выяснилось, что предприятие загрязнило ими Куршский залив.
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