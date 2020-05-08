В середине мая Grigeo Klaipeda будет вынуждена остановить деятельность

В середине мая клайпедское предприятие по производству ДВП Grigeo Klaipeda, загрязнившее Куршский залив неочищенным стоками, будет вынуждено остановить деятельность.

Эту информацию подтвердил BNS глава предприятия Томас Эйкинас. Он сказал, что оператор системы водоснабжения Klaipedos vanduo заявила о расторжении договора с Grigeo Klaipeda, чьи сточные воды она очищает с января, однако компания не выполнила условия договора.

Т. Эйкинас также сказал, что пока решается вопрос очищения стоков, деятельность предприятия будет остановлена.

"Пока этот вопрос решается, и деятельность предприятия временно останавливается, мы объявим простои, однако предпримем все необходимые меры для сохранения рабочих мест и скорейшего возобновления деятельности", – отметил он в комментарии BNS.

Директор администрации Клайпедского самоуправления Гинтарас Ненишкис сообщил, что Klaipedos vanduo не может рисковать своими сооружениями для очистки.

"В нынешней экономической ситуации крайне важно, чтобы все предприятия работали и работали максимально, однако в любом случае отсутствие угрозы сооружениям для очистки Klaipedos vanduo, их возможных неисправностей и остановки являются большим приоритетом, и позиция города такова, что нельзя рисковать состоянием, качеством и функционированием очистных сооружений", – сказал Г. Ненишкис.

С середины января Klaipedos vanduo очищает сточные воды Grigeo Klaipeda, когда выяснилось, что предприятие загрязнило ими Куршский залив.

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