Исследование: как жители стран Балтии тратили деньги во время карантина

Во время карантина в Литве больше всего выросли расходы на почтовые услуги, в Латвии – больше всего дохода было у магазинов типа "сделай сам", а в Эстонии жители больше всего денег оставили в электронных магазинах, таковы данные банка Luminor, который исследовал расходы своих клиентов.

Специалисты банка Luminor исследовали расходы своих клиентов с 12 февраля до 12 апреля. Во всех трех странах Балтии изменились расходы жителей – люди меньше покупали одежды и обуви, не тратили на транспорт и развлечения, зато активно покупали продукты питания, пользовались телекоммуникационными услугами.

Однако данные показывают, что жители трех стран Балтии по-разному перепланировали свои расходы. Жители Эстонии стереотипно тратили деньги в эл. магазинах (оплаты в этой сфере увеличились на 170%), в Латвии больше всего тратили деньги в магазинах типа "сделай сам" (80%), а в Литве – увеличились расходы на почтовые услуги (120%).

"Литовский феномен, вероятно, можно объяснить тем, что посылали много маленьких посылок как внутри страны, так и за ее приделами. В Латвии сегмент "сделай сам" работал, плюс карантин совпал с сезоном посева и работ в саду, поэтому рост продаж в этой сфере был нормальным явлением. Возможно, тот факт, что в Латвии немногое было закрыто, там эл. торговля выросла всего на 7%. Но пострадали те же секторы – транспортный, общепит, торговля одеждой", – сказала представитель Luminor Гедре Блазгене.

Кстати, расходы на почтовые услуги увеличились у жителе всех стран Балтии.

Жители Литвы больше, чем жители Латвии и Эстонии тратили на еду – в Литве количество расчетов за продукты увеличилось на 20%, а расходы на писание одного жителя увеличились на 26%. В Латвии и Эстонии рост составил 12%, а средние расходы упали на 11%. В Литве средний расход на продукты остается самым низким - 147,02 евро (в Эстонии – 209,77 евро, в Латвии – 175,42 евро).

"Многие аналитики в начале карантина говорили о том, что вырастет спрос на телекоммуникационные услуги. Операторы это подтвердили, поскольку из-за удаленной работы и учебы нагрузка на сети увеличилась. Однако платежей больше было в Эстонии, немного увеличились расходы в Литве, а вот в Латвии они снизились", – сказала Блазгене.

Данные Luminor отражают общую тенденцию и сложную ситуацию туристического сектора – во всех странах расходы на туризм на 1 человека сократились на 90%.

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