Палангские предприниматели: цены будет диктовать карантин

Палангские гостиницы и рестораны надеются, что в этом году отдыхающих из Литвы из-за карантина на взморье будет больше, чем обычно. Несмотря на то, что, по словам палангских предпринимателей, они пострадали больше всего, они не планируют поднимать цены, а некоторые даже обещают снизить их.

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что пока прогнозировать летний сезон сложно, однако надеются, что он будет хорошим для бизнеса, поскольку у людей в ближайшее время не будет возможности уехать за границу – вероятно, они поедут на литовское взморье. Она заметила, что и раньше 80% отдыхающих были местными туристами.

"Карантин сильно повлиял на весть туристический сектор, не работали кафе, рестораны, гостиницы, сектор аренды. Бизнес пережил стадии страха и неизвестности, думали о выживании, о том, что делать с работниками. Но никто не думает, что придется после этого отбивать цены – нет, даже не думали об этом. Когда общаемся с членами ассоциации, цены останутся такими же, как прошлым летом. Что будет позже, говорить пока рано", – сказала Валайтене.

Учредитель палангской сети гостиниц и ресторанов Tubinas Юозас Тубинас сказал, что настроение меняется – радует, что с 11 мая откроются гостиницы. Он заметил, что в этом году цены должны быть ниже, поскольку платежеспособность местных невысокая.

"Все были в шоке, оборот упал до нуля, а обязательства надо выполнять. Но гостиницам помог механизм, предложенный государством, там ситуация разрешилась проще. Мы наблюдаем за бронью, интерес видим большой, надеемся в Паланге будет много туристов. Сейчас заполняются места на май-июнь.

В этом году цены будут обусловлены платежеспособностью жителей. Раньше клиенты могли платить много, особенно не считали денег иностранцы. В этом году придется работать с местным рынком, а он измучен карантином. Можно предположить, что покупательная способность будет невысокой, поэтому и цены должны быть немного меньше, чем в прошлом году. Людей будет много, но цены будут ниже, чем хотелось бы получить за эти месяцы", – прогнозирует Тубинас.

Ресторан Restoranas 4 в первые майские выходные приглашал отдыхающих выпить кофе и поесть на уличной террасе. По словам директора ресторана Весты Жемайте, пока люди собирались несмело, брали только кофе или десерт.

"Раньше все в Паланге зависело от погоды, а сейчас от погоды и карантина", – сказала Жемайте.

Она сказала, что карантин привел к закрытию некоторых кафе и ресторанов Паланги.

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